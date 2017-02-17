Соперником Долгополова в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе будет Г. Мельцер

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Матч продолжался 1 час 34 минуты. Геральд 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Гидо 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал Мельцер поспорит с украинцем Александром Долгополовым.