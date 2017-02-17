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17 февраля 2017, 9:29 | Теннис | Чемпионат.com

Соперником Долгополова в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе будет Г. Мельцер

Австриец Геральд Мельцер вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, обыграв аргентинца Гидо Андреосси со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Австриец <span class=error>Геральд</span> <span class=error>Мельцер</span> вышел в четвертьфинал турнира в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> обыграв аргентинца <span class=error>Гидо</span> Андреосси со счётом 7:6 (7:4) 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 34 минуты. Геральд 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Гидо 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Мельцер поспорит с украинцем Александром Долгополовым.

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