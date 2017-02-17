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https://sport.mail.ru/news/tennis/28805082/
17 февраля 2017, 8:33 | Теннис | Спорт-Экспресс

Басилашвили не пустил Карловича в четвертьфинал турнира в Мемфисе

Представитель Грузии Николоз Басилашвили переиграл в матче второго круга турнира в Мемфисе хорвата Иво Карловича в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:3.

Мемфис (США).

Турнир ATP Memphis Open.

Призовой фонд 642 750 долларов.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Басилашвили (Грузия) — Карлович (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:3.

Кукушкин (Казахстан) — Кинг (Барбадос) — 6:3, 6:0.
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