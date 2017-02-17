Басилашвили не пустил Карловича в четвертьфинал турнира в Мемфисе
Представитель Грузии Николоз Басилашвили переиграл в матче второго круга турнира в Мемфисе хорвата Иво Карловича в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:3.
Мемфис (США).
Турнир ATP Memphis Open.
Призовой фонд 642 750 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Басилашвили (Грузия) — Карлович (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:3.
Кукушкин (Казахстан) — Кинг (Барбадос) — 6:3, 6:0.
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