Борис Беккер: Федерер ещё не сказал своего последнего слова

«В преддверии старта австралийского «мэйджора» многим было интересно, как далеко смогут пройти эти легендарные теннисисты. Они продемонстрировали, что готовы бороться за самые высокие позиции, и показали Джоковичу и Маррею, что вернулись в игру.

Если судить по выступлению Федерера в Мельбурне, то он способен и дальше играть на высочайшем уровне. Что касается Надаля, то он явно будет претендовать на главный трофей «Ролан Гаррос». Для тенниса очень здорово, что Рафа снова в игре. Кстати я сомневаюсь, что в конце сезона Рафа и Тони прекратят своё сотрудничетство. Я просто не могу этого представить.

Что касается 18 побед Федерера на турнирах «Большого шлема», то это выдающееся достижение. Кому ещё это удавалось? Тем не менее, всё эо кажется таким простым. Он очень элегантно передвигается по корту и показывает огромную уверенность в себе. Ещё недавно, вопрос стоял: когда Новак Джокович догонит Федерера по количеству титулов на «мэйджорах». Теперь же вопрос в том, удастся ли ему это сделать. В принципе, и Рафаэлю, и Новаку по силах догнать Федерера, но и он ещё не сказал своего последнего слова. Чем больше побед он одержит, тем больше ему будет хотеться играть. В теннисе психология играет далеко не последнюю роль, — приводит слова Беккера издание Tennis World USA.