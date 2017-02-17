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17 февраля 2017, 0:26 | Теннис | GoTennis.ru

Три матча четвертьфинала соревнований в Дохе перенесены на 17 февраля

Организаторы турнира Qatar Total Open были вынуждены перенести три четвертьфинальных матча на пятницу, 17 февраля, из-за Дождя Таким образом, завтра в Дохе состоится три четвертьфинальных и два полуфинальных поединка.

Свой матч ¼ финала не смогли завершить россиянка Дарья Касаткина и пуэрториканка Моника Пюиг, а также датчанка Каролин Возняцки и американка Лорен Дэвис. Помимо них за путёвку в полуфинал поспорят чешка Каролина Плишкова и китаянка Чжан Шуай.
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