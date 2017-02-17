Три матча четвертьфинала соревнований в Дохе перенесены на 17 февраля

Свой матч ¼ финала не смогли завершить россиянка Дарья Касаткина и пуэрториканка Моника Пюиг, а также датчанка Каролин Возняцки и американка Лорен Дэвис. Помимо них за путёвку в полуфинал поспорят чешка Каролина Плишкова и китаянка Чжан Шуай.