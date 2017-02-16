Роттердам. Григор Димитров одержал победу над Денисом Истоминым
12-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, одолел представителя Узбекистана Дениса Истомина, занимающего 76-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (7), 6/1 и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме.
За 1 час 33 минуты матча спортсмены по два раза ошиблись при подаче. При этом 25-летний Димитров сделал шесть эйсов и три брейка, а его 30-летний оппонент трижды подал навылет и реализовал один
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