Роттердам. Григор Димитров одержал победу над Денисом Истоминым

За 1 час 33 минуты матча спортсмены по два раза ошиблись при подаче. При этом 25-летний Димитров сделал шесть эйсов и три брейка, а его 30-летний оппонент трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу болгарина.