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https://sport.mail.ru/news/tennis/28803262/
16 февраля 2017, 21:56 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Бабош отказались от участия в матче первого круга парного турнира в Дохе

Россиянка Дарья Касаткина и венгерка Тимеа Бабош не вышли на матч первого круга парного турнира в Дохе, где должны были сыграть с украинкой Ольгой Савчук и представительницей Казахстана Ярославой Шведовой. Причина отказа не уточняется.

Теперь Савчук и Шведова сыграют во втором круге соревнований Qatar Total Open, где поборются с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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