Касаткина и Бабош отказались от участия в матче первого круга парного турнира в Дохе
Россиянка Дарья Касаткина и венгерка Тимеа Бабош не вышли на матч первого круга парного турнира в Дохе, где должны были сыграть с украинкой Ольгой Савчук и представительницей Казахстана Ярославой Шведовой. Причина отказа не уточняется.
Теперь Савчук и Шведова сыграют во втором круге соревнований Qatar Total Open, где поборются с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter