Анжелик Кербер: Видимо, сегодня просто был не мой день

«Сегодня я не слишком хорошо себя чувствовала, никак не могла поймать свой ритм. К тому же Касаткина играла просто здорово, а я слишком часто ошибалась, особенно в ключевые моменты встречи. Видимо, это просто был не мой день.

Сейчас мне необходимо почувствовать себя лучше и продолжить подготовку к дальнейшим турнирам. Сейчас это важнее всего. Надеюсь, на следующей неделе в Дубае я смогу выступить лучше, — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.