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16 февраля 2017, 19:05 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер: Видимо, сегодня просто был не мой день

Немка Анжелик Кербер прокомментировала своё поражение от россиянки Дарьи Касаткиной во втором раунде турнира в Дохе.

«Сегодня я не слишком хорошо себя чувствовала, никак не могла поймать свой ритм. К тому же Касаткина играла просто здорово, а я слишком часто ошибалась, особенно в ключевые моменты встречи. Видимо, это просто был не мой день.

Сейчас мне необходимо почувствовать себя лучше и продолжить подготовку к дальнейшим турнирам. Сейчас это важнее всего. Надеюсь, на следующей неделе в Дубае я смогу выступить лучше, — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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