Доминика Цибулкова стала полуфиналисткой соревнований в Дохе

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 27-летняя Цибулкова сделала три эйса и четыре брейка, а её 32-летняя соперница семь раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 5:0 в пользу австралийки.

В полуфинале турнира Qatar Total Open Цибулкова сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и китаянкой Чжан Шуай.