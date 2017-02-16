Доминика Цибулкова стала полуфиналисткой соревнований в Дохе
Пятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, в двух сетах сломила сопротивление австралийки Саманты Стосур, занимающей 21-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 в четвертьфинале соревнований в Дохе.
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 27-летняя Цибулкова сделала три эйса и четыре брейка, а её 32-летняя соперница семь раз подала навылет и реализовала два
В полуфинале турнира Qatar Total Open Цибулкова сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и китаянкой Чжан Шуай.
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