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https://sport.mail.ru/news/tennis/28801118/
16 февраля 2017, 18:24 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова стала полуфиналисткой соревнований в Дохе

Пятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, в двух сетах сломила сопротивление австралийки Саманты Стосур, занимающей 21-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 в четвертьфинале соревнований в Дохе.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 27-летняя Цибулкова сделала три эйса и четыре брейка, а её 32-летняя соперница семь раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 5:0 в пользу австралийки.

В полуфинале турнира Qatar Total Open Цибулкова сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и китаянкой Чжан Шуай.
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