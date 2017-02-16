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https://sport.mail.ru/news/tennis/28800357/
16 февраля 2017, 17:44 | Теннис | Lenta.Ru

Россиянка Касаткина обыграла вторую ракетку мира Кербер

Россиянка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла немку Ангелик Кербер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла немку Ангелик Кербер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Встреча длившаяся 2 часа 2 минуты завершилась со счетом 6:4 0:6 6:4 в пользу 19-летней россиянки. В третьем круге она встретится с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг. Увеличить
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Встреча, длившаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу 19-летней россиянки.

«В последние несколько дней я плохо себя чувствовала. Касаткина играла хорошо, но и я допустила множество ошибок в важных моментах. Сегодня был не мой день», — рассказала вторая ракетка мира Кербер.

В третьем круге Касаткина, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, встретится с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг (47-е место).

Соревнования в Дохе проходят с 13 по 18 февраля. Призовой фонд турнира превышает 700 тысяч долларов.
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