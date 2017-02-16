Нисикори сразится с Соузой за выход в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Лидер посева на турнире АТР в аргентинском городе
Буэнос-Айрес японец Кеи Нисикори в матче второго раунда добился волевой победы над хозяином соревнований Диего Шварцманом — 5:7, 6:2, 6:2.
Оппонентом Нисикори в борьбе за выход в полуфинал турнира будет португалец Жоау Соуза, который ранее оказался сильнее другого аргентинца Федерико Дельбониса.
Австриец Геральд Мельцер вышел во второй круг, победив итальянца Паоло Лоренци (8) — 6:3, 6:3. Бразилец Тьяго Монтейро отдал всего три гейма Виктору
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