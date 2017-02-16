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16 февраля 2017, 9:37 | Теннис | Чемпионат.com

Нисикори сразится с Соузой за выход в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Лидер посева на турнире АТР в аргентинском городе Буэнос-Айрес японец Кеи Нисикори в матче второго раунда добился волевой победы над хозяином соревнований Диего Шварцманом — 5:7, 6:2, 6:2.

Оппонентом Нисикори в борьбе за выход в полуфинал турнира будет португалец Жоау Соуза, который ранее оказался сильнее другого аргентинца Федерико Дельбониса.

Австриец Геральд Мельцер вышел во второй круг, победив итальянца Паоло Лоренци (8) — 6:3, 6:3. Бразилец Тьяго Монтейро отдал всего три гейма Виктору Эстрелье-Бургосу из Доминиканской Республики — 6:2, 6:1.
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