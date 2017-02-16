Японец Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе
Японец Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в
Буэнос-Айресе, призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.
Первая ракетка турнира Нисикори в матче второго круга обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 5:7, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 5 минут.
В следующем матче японец сыграет с португальцем Жуаном Соузой, посеянным под 6-м номером.
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