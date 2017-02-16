Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28792263/
16 февраля 2017, 9:27 | Теннис | Р-Спорт

Японец Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе

Японец Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.

Первая ракетка турнира Нисикори в матче второго круга обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 5:7, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 5 минут.

В следующем матче японец сыграет с португальцем Жуаном Соузой, посеянным под 6-м номером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами