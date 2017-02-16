Янг может встретиться с Иснером, Джумхур — с Куэрри в ¼ финала в Мемфисе
Американец Дональд Янг и теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышли в четвертьфинал турнира в Мемфисе.
Янг в матче второго круга встречался со своим соотечественником Райлли Опелкой (WC) и победил в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3. Поединок продолжался 1 час 12 минут. На счету Янга 5 эйсов и 1 реализованный
Джумхур на стадии второго раунда встречался с бельгийцем Стивом Дарси (7) и также одержал победу в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:4. Эта встреча длилась 1 час 35 минут. На счету Джумхура 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных
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