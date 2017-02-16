Цонга победил Мюллера и может сыграть с Чиличем на турнире в Роттердаме
Француз
Жо-Вильфрид Цонга (6) вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме.
В матче второго круга он уверенно обыграл теннисиста из Люксембурга Жиля Мюллера — 6:4, 6:2.
Поединок продолжался 61 минуту. Цонга подал навылет 4 раза, совершил 1 двойную ошибку и реализовал все 3
За место в полуфинале турнира Цонга сыграет с победителем хорватского дерби Марин Чилич (1) — Борна Чорич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter