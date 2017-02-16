Цонга победил Мюллера и может сыграть с Чиличем на турнире в Роттердаме

В матче второго круга он уверенно обыграл теннисиста из Люксембурга Жиля Мюллера — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 61 минуту. Цонга подал навылет 4 раза, совершил 1 двойную ошибку и реализовал все 3 брейк-пойнта, не позволив сопернику заработать ни одного такого шанса. На счету Мюллера 9 эйсов и 3 двойные ошибки.



За место в полуфинале турнира Цонга сыграет с победителем хорватского дерби Марин Чилич (1) — Борна Чорич.