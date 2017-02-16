Теймураз Габашвили стал четвертьфиналистом «Челленджера» в США
Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер второго раунда турнира серии «Челленджер» в Темпе (США), переиграв в трёх сетах японца Акиру Сантильяна, — 6/7 (5), 7/6 (2), 6/2.
Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 53 минуты. 161-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, сделал три брейка и четыре эйса, четырежды ошибившись при подаче. 19-летний Сантильян, занимающий 194-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил девять эйсов и четыре двойные ошибки.
В ¼ финала соревнований Габашвили сразится с американцем Стефаном Козловым.
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