Роттердам. Доминик Тим сломил сопротивление Александра Зверева
Австрийский теннисист Доминик Тим преодолел барьер первого раунда турнира в Роттердаме, переиграв в трёх сетах немца Александра Зверева, — 3/6, 6/3, 6/4.
За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, восьмой номер рейтинга АТР, 23-летний Доминик, записал в свой актив четыре брейка и шесть подач навылет. 19-летний Зверев, занимающий 18-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и одну двойную ошибку. Австриец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:1.
Во втором круге соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Тим померится силами с французом
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