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https://sport.mail.ru/news/tennis/28790331/
15 февраля 2017, 23:45 | Теннис | GoTennis.ru

Роттердам. Доминик Тим сломил сопротивление Александра Зверева

Австрийский теннисист Доминик Тим преодолел барьер первого раунда турнира в Роттердаме, переиграв в трёх сетах немца Александра Зверева, — 3/6, 6/3, 6/4.

За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, восьмой номер рейтинга АТР, 23-летний Доминик, записал в свой актив четыре брейка и шесть подач навылет. 19-летний Зверев, занимающий 18-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и одну двойную ошибку. Австриец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:1.

Во втором круге соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Тим померится силами с французом Пьером-Юге Эрбером.
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