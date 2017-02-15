Роттердам. Доминик Тим сломил сопротивление Александра Зверева

За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, восьмой номер рейтинга АТР, 23-летний Доминик, записал в свой актив четыре брейка и шесть подач навылет. 19-летний Зверев, занимающий 18-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и одну двойную ошибку. Австриец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:1.

Во втором круге соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Тим померится силами с французом Пьером-Юге Эрбером.