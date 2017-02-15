Моника Пюиг: Шарапову переполняет желание вернуться на корт

«Было интересно и весело. На стадионе был аншлаг. Мы с Марией часто шутили и много смеялись. Заметила, что её просто переполняет желание вернуться на корт.

Надеюсь, этот турнир вновь состоится и в этом году. Шарапова — добрый и скромный человек. С большим нетерпением жду её возвращения в Тур, — цитирует Пюиг ресурс Sport360°.