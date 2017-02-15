Моника Пюиг: Шарапову переполняет желание вернуться на корт
Пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг, ставшая участницей ¼ финала соревнований в Дохе, рассказала о впечатлениях от выставочного матча с россиянкой Марией Шараповой в декабре минувшего года.
«Было интересно и весело. На стадионе был аншлаг. Мы с Марией часто шутили и много смеялись. Заметила, что её просто переполняет желание вернуться на корт.
Надеюсь, этот турнир вновь состоится и в этом году. Шарапова — добрый и скромный человек. С большим нетерпением жду её возвращения в Тур, — цитирует Пюиг ресурс Sport360°.
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