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https://sport.mail.ru/news/tennis/28789987/
15 февраля 2017, 22:46 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Пюиг: Шарапову переполняет желание вернуться на корт

Пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг, ставшая участницей ¼ финала соревнований в Дохе, рассказала о впечатлениях от выставочного матча с россиянкой Марией Шараповой в декабре минувшего года.

«Было интересно и весело. На стадионе был аншлаг. Мы с Марией часто шутили и много смеялись. Заметила, что её просто переполняет желание вернуться на корт.

Надеюсь, этот турнир вновь состоится и в этом году. Шарапова — добрый и скромный человек. С большим нетерпением жду её возвращения в Тур, — цитирует Пюиг ресурс Sport360°.
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