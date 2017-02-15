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https://sport.mail.ru/news/tennis/28787804/
15 февраля 2017, 18:44 | Теннис | GoTennis.ru

Роттердам. Григор Димитров взял верх над Мишей Зверевым

Болгарский теннисист Григор Димитров преодолел барьер первого круга соревнований в Роттердаме, обыграв в трёх сетах немца Мишу Зверева, — 6/7 (4), 6/2, 6/4.

За время поединка, продлившегося 1 час 54 минуты, 12-й номер рейтинга АТР, 25-летний Григор, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 29-летний Зверев, находящийся на 34-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира ABN Amro World Tennis Tournament Димитров выступит против Дениса Истомина из Узбекистана.
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