Роттердам. Григор Димитров взял верх над Мишей Зверевым

За время поединка, продлившегося 1 час 54 минуты, 12-й номер рейтинга АТР, 25-летний Григор, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 29-летний Зверев, находящийся на 34-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира ABN Amro World Tennis Tournament Димитров выступит против Дениса Истомина из Узбекистана.