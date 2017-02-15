Доха. Анастасия Павлюченкова уступила Доминике Цибулковой

Поединок продлился 2 часа 16 минут. 23-я ракетка мира, 25-летняя Павлюченкова, четырежды брала подачу оппонентки, сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок. 27-летняя Доминика, занимающая пятое место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. Словачка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:2.

В ¼ финала соревнований Qatar Total Open Цибулкова сразится с победительницей игры чешки Барборы Стрыковой и Саманты Стосур из Австралии.