Доха. Анастасия Павлюченкова уступила Доминике Цибулковой
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Дохе, проиграв в трёх партиях словачке Доминике Цибулковой, — 5/7, 6/2, 2/6.
Поединок продлился 2 часа 16 минут. 23-я ракетка мира, 25-летняя Павлюченкова, четырежды брала подачу оппонентки, сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок. 27-летняя Доминика, занимающая пятое место в рейтинге WTA, реализовала пять
В ¼ финала соревнований Qatar Total Open Цибулкова сразится с победительницей игры чешки Барборы Стрыковой и Саманты Стосур из Австралии.
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