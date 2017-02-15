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https://sport.mail.ru/news/tennis/28787628/
15 февраля 2017, 18:29 | Теннис | GoTennis.ru

Доха. Анастасия Павлюченкова уступила Доминике Цибулковой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Дохе, проиграв в трёх партиях словачке Доминике Цибулковой, — 5/7, 6/2, 2/6.

Поединок продлился 2 часа 16 минут. 23-я ракетка мира, 25-летняя Павлюченкова, четырежды брала подачу оппонентки, сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок. 27-летняя Доминика, занимающая пятое место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. Словачка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:2.

В ¼ финала соревнований Qatar Total Open Цибулкова сразится с победительницей игры чешки Барборы Стрыковой и Саманты Стосур из Австралии.
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