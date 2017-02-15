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15 февраля 2017, 15:09 | Теннис | Чемпионат.com

Донской уступил Эрберу во втором круге турнира в Роттердаме

Россиянин Евгений Донской (Q) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Роттердаме, проиграв французу Пьеру-Югу Эрберу со счётом 2:6, 6:7 (4:7).

26-летний уроженец Москвы 1 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету француза 11 эйсов и 2 брейка.

За выход в полуфинал Эрбер поспорит либо со своим соотечественником Жилем Симоном, либо с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия, 2).
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