Донской уступил Эрберу во втором круге турнира в Роттердаме

26-летний уроженец Москвы 1 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету француза 11 эйсов и 2 брейка.



За выход в полуфинал Эрбер поспорит либо со своим соотечественником Жилем Симоном, либо с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия, 2).