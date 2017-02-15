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https://sport.mail.ru/news/tennis/28784637/
15 февраля 2017, 14:55 | Теннис | НТА-Приволжье

Нижегородские теннисистки стали вторыми в чемпионате России

Нижний Новгород. 15 февраля. НТА-Приволжье — Сборная комнада Нижегородской области, составленная из воспитанниц СДЮСШОР № 13, стала серебряным призером командного чемпионата России по настольному теннису среди женских коллективов в Сочи на спортивной базе «Юг Спорт».

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации настольного тенниса России, в финале турнира 14 февраля нижегородские мастера маленькой ракетки уступили соперницам из Татарстана. На третьей ступени пьедестала почета разместились теннисистки Москвы и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях среди мужчин сборная Нижегородской области показала третий результат, разделив «бронзу» с представителями Краснодарского края. «Золото» в активе москвичей, которые в финале переигрли теннисистов Санкт-Петербурга.

Состав женской сборной Нижегородской области: Мария Долгих, Екатерина Гусева, Валентина Сабитова, Дарья Чернова и Элизабет Абраамян.

Состав мужской сборной Нижегородской области: Михаил Пайков, Василий Лакеев, Михаил Гладышев, Александр Олонов и Андрей Попов.
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