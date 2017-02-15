Нижегородские теннисистки стали вторыми в чемпионате России

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации настольного тенниса России, в финале турнира 14 февраля нижегородские мастера маленькой ракетки уступили соперницам из Татарстана. На третьей ступени пьедестала почета разместились теннисистки Москвы и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях среди мужчин сборная Нижегородской области показала третий результат, разделив «бронзу» с представителями Краснодарского края. «Золото» в активе москвичей, которые в финале переигрли теннисистов Санкт-Петербурга.

Состав женской сборной Нижегородской области: Мария Долгих, Екатерина Гусева, Валентина Сабитова, Дарья Чернова и Элизабет Абраамян.

Состав мужской сборной Нижегородской области: Михаил Пайков, Василий Лакеев, Михаил Гладышев, Александр Олонов и Андрей Попов.