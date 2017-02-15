Комментатор, сравнивший теннисистку Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на ESPN
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Американский комментатор Дуг Адлер, ранее уволенный ESPN за якобы сравнение американской теннисистки Винус Уильямс с гориллой во время матча Открытого чемпионата Австралии, подал на кабельный спортивный канал иск в суд, сообщается на сайте телекомпании.
Адлер допустил данное сравнение во время матча второго круга Australian Open-2017 между
Адлер решил оспорить увольнение. Журналист в иске, поданном в Верховный суд
В иске отдельно указывается, что формулировка «guerrilla tennis» была слоганом рекламной кампании известного производителя спортивной экипировки, в которой снимались Андре Агасси и Пит Сампрас. «Очевидно, что Адлер видел рекламный ролик много раз, а эта фраза стала жаргонизмом у тех, кто разбирается в теннисе и внимательно следит за данным спортом», — сказано в заявлении.
Сложность вызывает и тот факт, что слова «gorilla» и «guerrilla» звучат в английском одинаково, так что невозможно точно определить, какое из них прозвучало в эфире. Сам Адлер настаивает, что он «просто случайно выбрал не самое удачное слово для описания игры Уильямс».
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