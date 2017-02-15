Комментатор, сравнивший теннисистку Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на ESPN

Адлер допустил данное сравнение во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фёгеле (6:3, 6:2). Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в интернете. Сам Адлер заявил, что сказал в эфире не «gorilla» (горилла), а «guerrilla» (партизан), однако это не спасло его от увольнения.

Адлер решил оспорить увольнение. Журналист в иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, указал, что пережил «эмоциональное расстройство». Он также утверждает, что его ошибочно заклеймили как расиста, и из-за этой ситуации у него возникли проблемы с работой. Он будет добиваться денежной компенсации, сумма которой пока не раскрыта.

В иске отдельно указывается, что формулировка «guerrilla tennis» была слоганом рекламной кампании известного производителя спортивной экипировки, в которой снимались Андре Агасси и Пит Сампрас. «Очевидно, что Адлер видел рекламный ролик много раз, а эта фраза стала жаргонизмом у тех, кто разбирается в теннисе и внимательно следит за данным спортом», — сказано в заявлении.

Сложность вызывает и тот факт, что слова «gorilla» и «guerrilla» звучат в английском одинаково, так что невозможно точно определить, какое из них прозвучало в эфире. Сам Адлер настаивает, что он «просто случайно выбрал не самое удачное слово для описания игры Уильямс».