Буэнос-Айрес. Рожерио Дутра Да Силва покидает турнир

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Поединок длился 2 часа 50 минут. За это время Рожерио сделал шесть эйсов, четыре брейка и допустил столько же двойных ошибок, а Алессандро трижды подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и четыре раза ошибся при подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором раунде соревнований в Аргентине представитель Италии сразится с четвёртой ракеткой турнира, испанцем Пабло-Карреньо Бустой.

Ещё в одном поединке стартового игрового дня аргентинец Ренцо Оливо со счётом 6/2, 4/6, 4/6 уступил своему соотечественнику Гвидо Андреоцци.