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https://sport.mail.ru/news/tennis/28780344/
15 февраля 2017, 11:04 | Теннис | GoTennis.ru

Буэнос-Айрес. Рожерио Дутра Да Силва покидает турнир

88-й номер мирового рейтинга, 33-летний бразилец Алессандро Рожерио Дутра Да Силва, завершил выступление на турнире Argentina Open, уступив в дебютном матче 26-летнему итальянцу Алессандро Джаннесси, который находится на 127-й позиции в мировой табели о рангах, 7/5, 6/7 (4), 4/6.

88-й номер мирового рейтинга 33-летний бразилец <span class=error>Алессандро</span> <span class=error>Рожерио</span> <span class=error>Дутра</span> Да <span class=error>Силва</span> завершил выступление на турнире Argentina <span class=error>Open</span> уступив в дебютном матче 26-летнему итальянцу <span class=error>Алессандро</span> Джаннесси который находится на 127-й позиции в мировой табели о рангах 7/5 6/7 (4) 4/6. Увеличить
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Поединок длился 2 часа 50 минут. За это время Рожерио сделал шесть эйсов, четыре брейка и допустил столько же двойных ошибок, а Алессандро трижды подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и четыре раза ошибся при подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором раунде соревнований в Аргентине представитель Италии сразится с четвёртой ракеткой турнира, испанцем Пабло-Карреньо Бустой.

Ещё в одном поединке стартового игрового дня аргентинец Ренцо Оливо со счётом 6/2, 4/6, 4/6 уступил своему соотечественнику Гвидо Андреоцци.
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