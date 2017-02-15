Буэнос-Айрес. Рожерио Дутра Да Силва покидает турнир
88-й номер мирового рейтинга, 33-летний бразилец Алессандро Рожерио Дутра Да Силва, завершил выступление на турнире Argentina Open, уступив в дебютном матче 26-летнему итальянцу Алессандро Джаннесси, который находится на 127-й позиции в мировой табели о рангах, 7/5, 6/7 (4), 4/6.
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Поединок длился 2 часа 50 минут. За это время Рожерио сделал шесть эйсов, четыре брейка и допустил столько же двойных ошибок, а Алессандро трижды подавал навылет, реализовал четыре
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