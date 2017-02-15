Фрэнсис Тиафо прекратил борьбу на соревнованиях в Мемфисе
19-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо, находящийся на 91-й строке в мировой табели о рангах, завершил выступление на домашнем турнире Memphis Open, проиграв в дебютном поединке 162-й ракетке мира, своему 29-летнему соотечественнику Тиму Смычеку, 3/6, 7/5, 3/6.
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За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Фрэнсис записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре
В следующей стадии соревнований в Мемфисе Тим Смычек сыграет с четвёртой ракеткой турнира, Стивом Джонсоном.
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