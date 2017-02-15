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https://sport.mail.ru/news/tennis/28780100/
15 февраля 2017, 10:50 | Теннис | GoTennis.ru

Фрэнсис Тиафо прекратил борьбу на соревнованиях в Мемфисе

19-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо, находящийся на 91-й строке в мировой табели о рангах, завершил выступление на домашнем турнире Memphis Open, проиграв в дебютном поединке 162-й ракетке мира, своему 29-летнему соотечественнику Тиму Смычеку, 3/6, 7/5, 3/6.

19-летний американский теннисист Фрэнсис <span class=error>Тиафо</span> находящийся на 91-й строке в мировой табели о рангах завершил выступление на домашнем турнире Memphis <span class=error>Open</span> проиграв в дебютном поединке 162-й ракетке мира своему 29-летнему соотечественнику <span class=error>Тиму</span> <span class=error>Смычеку</span> 3/6 7/5 3/6. Увеличить
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За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Фрэнсис записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Тим восемь раз подавал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Мемфисе Тим Смычек сыграет с четвёртой ракеткой турнира, Стивом Джонсоном.
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