Фрэнсис Тиафо прекратил борьбу на соревнованиях в Мемфисе

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За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Фрэнсис записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Тим восемь раз подавал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Мемфисе Тим Смычек сыграет с четвёртой ракеткой турнира, Стивом Джонсоном.