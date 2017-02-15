Бывший комментатор, уволенный за высказывание в адрес Винус Уильямс, подал в суд на ESPN
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший комментатор спортивного телеканала ESPN Даг Адлер, уволенный за расистское высказывание в адрес американской теннисистки Винус Уильямс, подал в суд на телекомпанию. Об этом сообщает ESPN.
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Адлер был уволен за комментарий во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле.
«Винус предстала во всей своей красе, — заявил он во время эфира. — Вы видите, как она на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы».
Руководство телеканала после жалобы теннисистки и телезрителей посчитало это высказывание расистским и уволило комментатора.
Адлер требует через суд выплаты компенсации, поскольку после этой истории его отказываются принимать на работу. В иске он отметил, что произнес слово guerrilla (партизан), а не gorilla, которое произносится аналогично. Он подчеркнул, что «Guerrilla tennis» — название известной рекламы производителя спортивной одежды 1990-х с участием звезд тенниса Андре Агасси и Пита Сампраса.
«Эта фраза часто используется теми, кто разбирается в теннисе и активно следит за спортом», — заявил юрист Адлера. Однако сразу после инцидента комментатор не отрицал, что сказал слово «горилла», заявив, что «случайно выбрал неправильное слово для описания игры теннисистки».
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