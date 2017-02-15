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https://sport.mail.ru/news/tennis/28779911/
15 февраля 2017, 10:29 | Теннис | ТАСС

Бывший комментатор, уволенный за высказывание в адрес Винус Уильямс, подал в суд на ESPN

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший комментатор спортивного телеканала ESPN Даг Адлер, уволенный за расистское высказывание в адрес американской теннисистки Винус Уильямс, подал в суд на телекомпанию. Об этом сообщает ESPN.

Телекомментатор Даг Адлер в прямом эфире назвал американскую теннисистку гориллой после чего был уволен за расизм. Увеличить
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Адлер был уволен за комментарий во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле.

«Винус предстала во всей своей красе, — заявил он во время эфира. — Вы видите, как она на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы».

Руководство телеканала после жалобы теннисистки и телезрителей посчитало это высказывание расистским и уволило комментатора.

Адлер требует через суд выплаты компенсации, поскольку после этой истории его отказываются принимать на работу. В иске он отметил, что произнес слово guerrilla (партизан), а не gorilla, которое произносится аналогично. Он подчеркнул, что «Guerrilla tennis» — название известной рекламы производителя спортивной одежды 1990-х с участием звезд тенниса Андре Агасси и Пита Сампраса.

«Эта фраза часто используется теми, кто разбирается в теннисе и активно следит за спортом», — заявил юрист Адлера. Однако сразу после инцидента комментатор не отрицал, что сказал слово «горилла», заявив, что «случайно выбрал неправильное слово для описания игры теннисистки».
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