Буэнос-Айрес. Фабио Фоньини в двух сетах уступил Томми Робредо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 13 минут, проведённые на корте, Фабио лишь раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче, тогда как Томми сделал два эйса и четыре брейка. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 5:4 в пользу представителя Испании.

Таким образом, во второй круге турнира в столице Аргентины Томми Робредо поборется или с бразильцем Тьяго Монтейрой, или с доминиканцем Виктором Эстрельей.