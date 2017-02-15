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https://sport.mail.ru/news/tennis/28779426/
15 февраля 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Буэнос-Айрес. Фабио Фоньини в двух сетах уступил Томми Робредо

29-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини, находящийся на 43-й позиции в мировой табели о рангах, завершил выступление на турнире Argentina Open, проиграв в матче первого раунда соревнований 550-му номеру рейтинга АТР, 34-летнему испанцу Томми Робредо, — 4/6, 3/6.

29-летний итальянский теннисист <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> находящийся на 43-й позиции в мировой табели о рангах завершил выступление на турнире Argentina <span class=error>Open</span> проиграв в матче первого раунда соревнований 550-му номеру рейтинга <span class=error>АТР</span> 34-летнему испанцу <span class=error>Томми</span> <span class=error>Робредо</span> — 4/6 3/6. Увеличить
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За 1 час 13 минут, проведённые на корте, Фабио лишь раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче, тогда как Томми сделал два эйса и четыре брейка. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 5:4 в пользу представителя Испании.

Таким образом, во второй круге турнира в столице Аргентины Томми Робредо поборется или с бразильцем Тьяго Монтейрой, или с доминиканцем Виктором Эстрельей.
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