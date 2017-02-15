Буэнос-Айрес. Фабио Фоньини в двух сетах уступил Томми Робредо
29-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини, находящийся на 43-й позиции в мировой табели о рангах, завершил выступление на турнире Argentina Open, проиграв в матче первого раунда соревнований 550-му номеру рейтинга АТР, 34-летнему испанцу Томми Робредо, — 4/6, 3/6.
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За 1 час 13 минут, проведённые на корте, Фабио лишь раз подал навылет, реализовал два
Таким образом, во второй круге турнира в столице Аргентины Томми Робредо поборется или с бразильцем Тьяго Монтейрой, или с доминиканцем Виктором Эстрельей.
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