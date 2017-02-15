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https://sport.mail.ru/news/tennis/28779231/
15 февраля 2017, 9:46 | Теннис | GoTennis.ru

Argentina Open. Альберт Рамос вышел во второй круг соревнований

29-летний испанский теннисист Альберт Рамос, занимающий 26-е место в рейтинге АТР, стал участником второго раунда турнира в Буэнос-Айресе, одолев в стартовом поединке 83-ю ракетку мира, 26-летнего хозяина кортов, Гвидо Пелью, — 6/7 (8), 6/4, 7/6 (6).

29-летний испанский теннисист Альберт <span class=error>Рамос</span> занимающий 26-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> стал участником второго раунда турнира в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> одолев в стартовом поединке 83-ю ракетку мира 26-летнего хозяина кортов <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелью</span> — 6/7 (8) 6/4 7/6 (6). Увеличить
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Матч длился 3 часа 12 минут. За это время Альберт записал в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта, тогда как Гвидо семь раз подавал навылет и сделал два брейка. Это была первая встреча спортсменов на корте.

В следующей стадии соревнований Argentina Open Альберт Рамос сразится с ещё одним аргентинцем, Леонардо Майером, который ранее одолел Гаштао Элиаша из Португалии.
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