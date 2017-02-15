Argentina Open. Альберт Рамос вышел во второй круг соревнований
29-летний испанский теннисист Альберт Рамос, занимающий 26-е место в рейтинге АТР, стал участником второго раунда турнира в
Буэнос-Айресе, одолев в стартовом поединке 83-ю ракетку мира, 26-летнего хозяина кортов, Гвидо Пелью, — 6/7 (8), 6/4, 7/6 (6).
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Матч длился 3 часа 12 минут. За это время Альберт записал в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав три
В следующей стадии соревнований Argentina Open Альберт Рамос сразится с ещё одним аргентинцем, Леонардо Майером, который ранее одолел Гаштао Элиаша из Португалии.
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