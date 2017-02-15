Argentina Open. Альберт Рамос вышел во второй круг соревнований

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Матч длился 3 часа 12 минут. За это время Альберт записал в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта, тогда как Гвидо семь раз подавал навылет и сделал два брейка. Это была первая встреча спортсменов на корте.

В следующей стадии соревнований Argentina Open Альберт Рамос сразится с ещё одним аргентинцем, Леонардо Майером, который ранее одолел Гаштао Элиаша из Португалии.