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https://sport.mail.ru/news/tennis/28779230/
15 февраля 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Дарсис успешно стартовал на турнире в Мемфисе

55-я ракетка мира, 32-летний бельгиец Стив Дарсис, с победы стартовал на турнире Memphis Open в США, переиграв в своём дебютном матче 27-летнего Раду Албота из Молдавии, который находится на 89-й строчке в мировой классификации, — 7/, 3/6, 6/4.

55-я ракетка мира 32-летний бельгиец <span class=error>Стив</span> <span class=error>Дарсис</span> с победы стартовал на турнире Memphis <span class=error>Open</span> в США переиграв в своём дебютном матче 27-летнего <span class=error>Раду</span> <span class=error>Албота</span> из Молдавии который находится на 89-й строчке в мировой классификации — 7/ 3/6 6/4. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Стив сделал 14 эйсов, четыре брейка и одну двойную ошибку. Раду дважды подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и лишь раз ошибся при подаче.

Во втором раунде соревнований в Мемфисе Стив Дарсис скрестит ракетки с боснийцем Дамиром Джумхуром, который ранее взял верх над.
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