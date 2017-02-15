Стив Дарсис успешно стартовал на турнире в Мемфисе
55-я ракетка мира, 32-летний бельгиец Стив Дарсис, с победы стартовал на турнире Memphis Open в США, переиграв в своём дебютном матче 27-летнего Раду Албота из Молдавии, который находится на 89-й строчке в мировой классификации, — 7/, 3/6, 6/4.
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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Стив сделал 14 эйсов, четыре брейка и одну двойную ошибку. Раду дважды подавал навылет, реализовал три
Во втором раунде соревнований в Мемфисе Стив Дарсис скрестит ракетки с боснийцем Дамиром Джумхуром, который ранее взял верх над.
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