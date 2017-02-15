Стив Дарсис успешно стартовал на турнире в Мемфисе

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Первая официальная встреча спортсменов продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Стив сделал 14 эйсов, четыре брейка и одну двойную ошибку. Раду дважды подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и лишь раз ошибся при подаче.

Во втором раунде соревнований в Мемфисе Стив Дарсис скрестит ракетки с боснийцем Дамиром Джумхуром, который ранее взял верх над.