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https://sport.mail.ru/news/tennis/28778103/
15 февраля 2017, 7:58 | Теннис | Р-Спорт

Российский теннисист Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Роттердаме

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть барьер первого раунда на теннисном турнире в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.

Во вторник российский теннисист, 48-й номер мирового рейтинга, в двух сетах на тай-брейках проиграл 61-й ракетке планеты хорвату Борне Чоричу — 6:7 (6:8), 6:7 (10:12). Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

В следующем круге Чорич сыграет со своим соотечественником Марином Чиличем (1-й номер посева), который оказался сильнее француза Бенуа Пера — 5:7, 6:3, 6:2.
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