Российский теннисист Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Роттердаме

Во вторник российский теннисист, 48-й номер мирового рейтинга, в двух сетах на тай-брейках проиграл 61-й ракетке планеты хорвату Борне Чоричу — 6:7 (6:8), 6:7 (10:12). Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

В следующем круге Чорич сыграет со своим соотечественником Марином Чиличем (1-й номер посева), который оказался сильнее француза Бенуа Пера — 5:7, 6:3, 6:2.