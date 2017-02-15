Российский теннисист Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Роттердаме
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть барьер первого раунда на теннисном турнире в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
Во вторник российский теннисист, 48-й номер мирового рейтинга, в двух сетах на
В следующем круге Чорич сыграет со своим соотечественником Марином Чиличем (1-й номер посева), который оказался сильнее француза Бенуа Пера — 5:7, 6:3, 6:2.
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