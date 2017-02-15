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15 февраля 2017, 7:55 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Константин Кравчук проиграл в первом круге теннисного турнира в Мемфисе

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Россиянин Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда на теннисном турнире в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 640 тысяч долларов.

Во вторник российский теннисист со счетом 3:6, 5:7 уступил американцу Райану Харрисону. Поединок продолжался почти полтора часа. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

В следующем круге Харрисон сыграет со своим соотечественником Сэмом Куэрри (3-й номер посева).
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