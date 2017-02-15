Россиянин Константин Кравчук проиграл в первом круге теннисного турнира в Мемфисе

Во вторник российский теннисист со счетом 3:6, 5:7 уступил американцу Райану Харрисону. Поединок продолжался почти полтора часа. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

В следующем круге Харрисон сыграет со своим соотечественником Сэмом Куэрри (3-й номер посева).