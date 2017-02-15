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15 февраля 2017, 0:24 | Теннис | GoTennis.ru

Бернард Томич покидает соревнования в Мемфисе

Австралийский теннисист Бернард Томич не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Мемфисе, проиграв в двух сетах Дэриану Кингу из Барбадоса, — 4/6, 4/6.

Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 6 минут. 32-я ракетка мира, 24-летний Томич, совершил один эйс и один раз ошибся при подаче. Его ровесник Кинг, занимающий 140-ю позицию в мировой классификации, сделал два брейка и четырежды подавал навылет.

Во втором круге соревнований Memphis Open Кинг померится силами с победителем игры немца Дастина Брауна и Михаила Кукушкина из Казахстана.
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