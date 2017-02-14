Теймураз Габашвили с победы стартовал на «Челленджере» в Темпе
Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Темпе (США), обыграв в двух сетах бельгийца Микаэля Гиртца, — 6/2, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, 161-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Гиртц, находящийся на 583-й строчке мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента и допустил пять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Габашвили померится силами либо с австралийцем Акирой Сантильяном, либо с бразильцем Кайо Зампьери.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter