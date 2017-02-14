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14 февраля 2017, 23:27 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили с победы стартовал на «Челленджере» в Темпе

Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Темпе (США), обыграв в двух сетах бельгийца Микаэля Гиртца, — 6/2, 6/3.

Российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> преодолел барьер первого раунда турнира серии Челленджер в Темпе (США) обыграв в двух сетах бельгийца <span class=error>Микаэля</span> <span class=error>Гиртца</span> — 6/2 6/3. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, 161-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Гиртц, находящийся на 583-й строчке мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента и допустил пять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Габашвили померится силами либо с австралийцем Акирой Сантильяном, либо с бразильцем Кайо Зампьери.
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