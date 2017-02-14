Теймураз Габашвили с победы стартовал на «Челленджере» в Темпе

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За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, 161-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Гиртц, находящийся на 583-й строчке мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента и допустил пять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Габашвили померится силами либо с австралийцем Акирой Сантильяном, либо с бразильцем Кайо Зампьери.