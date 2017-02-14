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14 февраля 2017, 22:17 | Теннис | ТАСС

Призовой фонд зимнего чемпионата Москвы по теннису составит $25 тыс

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд зимнего чемпионата Москвы по теннису — Winter Moscow Open — составит $25 тысяч. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор турнира, заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«В женском турнире выступят 44 профессиональных игрока из 16 стран мира, — сказал Камельзон. — Это достаточно высокий уровень, который мы постоянно поднимаем, хотя сейчас здесь и нет игроков из первой сотни. Призовой фонд составит $25 тысяч, что тоже достаточно прилично».

Также организаторы отметили, что вход на турнир будет свободным. Зимнему чемпионату Москвы в нынешнем году исполняется 80 лет, а первый турнир прошел в 1937 году.

Winter Moscow Open пройдет с 18 по 26 февраля.
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