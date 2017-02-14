Призовой фонд зимнего чемпионата Москвы по теннису составит $25 тыс

«В женском турнире выступят 44 профессиональных игрока из 16 стран мира, — сказал Камельзон. — Это достаточно высокий уровень, который мы постоянно поднимаем, хотя сейчас здесь и нет игроков из первой сотни. Призовой фонд составит $25 тысяч, что тоже достаточно прилично».

Также организаторы отметили, что вход на турнир будет свободным. Зимнему чемпионату Москвы в нынешнем году исполняется 80 лет, а первый турнир прошел в 1937 году.

Winter Moscow Open пройдет с 18 по 26 февраля.