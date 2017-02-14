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https://sport.mail.ru/news/tennis/28775506/
14 февраля 2017, 21:43 | Теннис | GoTennis.ru

Доха. Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее Елены Янкович

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер первого раунда турнира в Дохе, обыграв в двух сетах сербку Елену Янкович, — 6/1, 6/4.

Поединок продлился 1 час 25 минут. 23-я ракетка мира, 25-летняя Анастасия, сделала три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летняя Янкович, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 6:2.

Во втором круге соревнований Qatar Total Open Павлюченкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой.
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