Доха. Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее Елены Янкович

Поединок продлился 1 час 25 минут. 23-я ракетка мира, 25-летняя Анастасия, сделала три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летняя Янкович, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 6:2.

Во втором круге соревнований Qatar Total Open Павлюченкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой.