Доха. Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее Елены Янкович
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер первого раунда турнира в Дохе, обыграв в двух сетах сербку Елену Янкович, — 6/1, 6/4.
Поединок продлился 1 час 25 минут. 23-я ракетка мира, 25-летняя Анастасия, сделала три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летняя Янкович, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 6:2.
Во втором круге соревнований Qatar Total Open Павлюченкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter