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https://sport.mail.ru/news/tennis/28775403/
14 февраля 2017, 21:20 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: Хотел бы сыграть на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Немецкий теннисист Александр Зверев, ставший триумфатором турнира в Монпелье, рассказал о своих целях в этом сезоне.

«Мне ещё очень далеко до победы на «мэйджоре». Возможно, я смогу это сделать через пару лет, а быть может и никогда. Если честно, я и представить не мог, что окажусь в Топ-20 в таком возрасте. Рад, что это произошло так быстро. Мы с командой тяжело работали, чтобы добиться этого успеха.

Если всё сложится удачно, буду рад выступить на «Мастерсе-U21″ в Милане. Впрочем, через неделю после него будет Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, куда я тоже хотел бы попасть», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.
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