Александр Зверев: Хотел бы сыграть на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

«Мне ещё очень далеко до победы на «мэйджоре». Возможно, я смогу это сделать через пару лет, а быть может и никогда. Если честно, я и представить не мог, что окажусь в Топ-20 в таком возрасте. Рад, что это произошло так быстро. Мы с командой тяжело работали, чтобы добиться этого успеха.

Если всё сложится удачно, буду рад выступить на «Мастерсе-U21″ в Милане. Впрочем, через неделю после него будет Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, куда я тоже хотел бы попасть», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.