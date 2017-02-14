Двое южноафриканцев побили рекорд по продолжительности теннисного поединка

Теннисисты провели на корте 65 часов, что на 1 час 33 минуты больше предыдущего мирового рекорда, сообщает американский сайт Tennis World.

«Это было невероятно трудно как с физической, так и с психологической точек зрения. Мы с трудом осознавали, где находимся и чем занимаемся. Тяжелее всего было ночью. Но мы справились! Надеюсь, это поможет популяризации тенниса в ЮАР», — заявила Томпсон.