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https://sport.mail.ru/news/tennis/28775032/
14 февраля 2017, 20:36 | Теннис | GoTennis.ru

Двое южноафриканцев побили рекорд по продолжительности теннисного поединка

Южноафриканские игроки Карлос Гомес и Венди Томпсон обновили рекордное достижение Книги рекордов Гиннеса по длительности теннисного матча.

Теннисисты провели на корте 65 часов, что на 1 час 33 минуты больше предыдущего мирового рекорда, сообщает американский сайт Tennis World.

«Это было невероятно трудно как с физической, так и с психологической точек зрения. Мы с трудом осознавали, где находимся и чем занимаемся. Тяжелее всего было ночью. Но мы справились! Надеюсь, это поможет популяризации тенниса в ЮАР», — заявила Томпсон.
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