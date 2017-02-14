Риттнер: Кербер пообещала, что сыграет со сборной Украины в Кубке Федерации

Игры пройдут в Германии 22—23 апреля .



«Сборная Украины — опасная команда, лидером которой является Элина Свитолина. Однако мы с нетерпением ждём домашней встречи. Анжелика Кербер уже пообещала мне, что сыграет в этом матче», — цитирует Риттнер официальный сайт немецкого теннисного союза.