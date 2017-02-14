Риттнер: Кербер пообещала, что сыграет со сборной Украины в Кубке Федерации
Капитан сборной Германии Барбара Риттнер сообщила, что вторая ракетка мира Анжелика Кербер сыграет с командой Украины в матче
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.
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«Сборная Украины — опасная команда, лидером которой является Элина Свитолина. Однако мы с нетерпением ждём домашней встречи. Анжелика Кербер уже пообещала мне, что сыграет в этом матче», — цитирует Риттнер официальный сайт немецкого теннисного союза.
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