Симон и Мюллер вышли во второй круг турнира в Роттердаме

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Жиль 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Николя 12 эйсов и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал Симон поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия, 2).



В другом матче представитель Люксембурга Жиль Мюллер победил голландца Таллона Грикспора (WC) со счётом 6:3, 6:2 и сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, WC) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 6).