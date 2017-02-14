Симон и Мюллер вышли во второй круг турнира в Роттердаме
Француз Жиль Симон вышел во второй круг турнира в Роттердаме, одолев своего соотечественника Николя Маю со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 19 минут. Жиль 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 9
За выход в четвертьфинал Симон поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия, 2).
В другом матче представитель Люксембурга Жиль Мюллер победил голландца Таллона Грикспора (WC) со счётом 6:3, 6:2 и сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, WC) —
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