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14 февраля 2017, 16:11 | Теннис | Чемпионат.com

Симон и Мюллер вышли во второй круг турнира в Роттердаме

Француз Жиль Симон вышел во второй круг турнира в Роттердаме, одолев своего соотечественника Николя Маю со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Жиль 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Николя 12 эйсов и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Симон поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия, 2).

В другом матче представитель Люксембурга Жиль Мюллер победил голландца Таллона Грикспора (WC) со счётом 6:3, 6:2 и сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, WC) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 6).
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