Тарпищев: Российские теннисистки должны обыгрывать бельгиек и выходить в Мировую группу

«Принцип в составе “два-два” надо сохранять, чтобы было две молодых теннисистки и две опытных. Мы ни в чем не уступаем бельгийкам и при наличии сильного состава должны их обыгрывать и выходить в Мировую группу», — сказал Тарпищев.

Сборная России находится в второй Мировой группе Кубка Федерации. Победитель матча Россия — Бельгия, который пройдет 22—23 апреля , получит право выступать в первой Мировой группе в сезоне-2018.