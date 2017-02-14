Тарпищев: Российские теннисистки должны обыгрывать бельгиек и выходить в Мировую группу
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России по теннису при наличии сильного состава должна обыгрывать бельгиек и выходить в первую Мировую группу Кубка Федерации. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
«Принцип в составе “два-два” надо сохранять, чтобы было две молодых теннисистки и две опытных. Мы ни в чем не уступаем бельгийкам и при наличии сильного состава должны их обыгрывать и выходить в Мировую группу», — сказал Тарпищев.
Сборная России находится в второй Мировой группе Кубка Федерации. Победитель матча Россия — Бельгия, который пройдет
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