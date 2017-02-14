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14 февраля 2017, 15:14 | Теннис | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на 5-е место в рейтинге Кубка Федерации

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси поднялись на 5-е место в командном рейтинге Кубка Федерации после победы над командой Нидерландов в четвертьфинале Мировой группы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

До встречи с голландками белоруски находились на 8-й позиции а их соперницы были пятыми теперь же команды поменялись местами. Увеличить
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До встречи с голландками белоруски находились на 8-й позиции, а их соперницы были пятыми, теперь же команды поменялись местами. Соперницы белорусок по матчу за выход в финал неофициального чемпионата мира среди женских команд швейцарки находятся на четвертом месте.

Топ-10 командного рейтинга Кубка Федерации:

1. Чехия — 38 425 очков,

2. Франция — 13 125,

3. Россия — 10 830,

4. Швейцария — 10 097,

5. Беларусь — 9040,

6. Германия — 8920,

7. США — 8675,

8. Нидерланды — 6445.

9. Италия — 6245,

10. Испания — 4780.

Полуфинальные матчи Кубка Федерации состоятся 22—23 апреля. Сборная Беларуси примет в Минске команду Швейцарии, действующий победитель этого турнира сборная Чехии сыграет в гостях у теннисисток США. Победители полуфиналов 11—12 ноября встретятся в финальном матче.

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