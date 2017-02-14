Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на 5-е место в рейтинге Кубка Федерации
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси поднялись на 5-е место в командном рейтинге Кубка Федерации после победы над командой Нидерландов в четвертьфинале Мировой группы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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До встречи с голландками белоруски находились на 8-й позиции, а их соперницы были пятыми, теперь же команды поменялись местами. Соперницы белорусок по матчу за выход в финал неофициального чемпионата мира среди женских команд швейцарки находятся на четвертом месте.
Топ-10 командного рейтинга Кубка Федерации:
1. Чехия — 38 425 очков,
2. Франция — 13 125,
3. Россия — 10 830,
4. Швейцария — 10 097,
5. Беларусь — 9040,
6. Германия — 8920,
7. США — 8675,
8. Нидерланды — 6445.
9. Италия — 6245,
10. Испания — 4780.
Полуфинальные матчи Кубка Федерации состоятся
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