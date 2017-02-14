Тарпищев: Матч с Бельгией в Fed Cup планируется в Москве, но к предложениям готовы
Проведение матча
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису между сборными России и Бельгии изначально запланировано в Москве, но Федерация тенниса России (ФТР) готова рассмотреть предложения из регионов, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФТР Шамиль Тарпищев.
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«Отлично, что играем в России. Вообще у нас изначально стоит местом проведения Москва, так как Кубок Дэвиса и Кубок Федерации — турниры особо значимые. С регионами я не разговаривал. Если будут предложения от них, рассмотрим», — сказал Тарпищев по телефону.
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