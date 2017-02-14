Тарпищев: Матч с Бельгией в Fed Cup планируется в Москве, но к предложениям готовы

Россиянки примут бельгиек дома 22—23 апреля . Победитель матча получит право выступить в Мировой группе Кубка Федерации в сезоне-2018.

«Отлично, что играем в России. Вообще у нас изначально стоит местом проведения Москва, так как Кубок Дэвиса и Кубок Федерации — турниры особо значимые. С регионами я не разговаривал. Если будут предложения от них, рассмотрим», — сказал Тарпищев по телефону.