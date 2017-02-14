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https://sport.mail.ru/news/tennis/28770537/
14 февраля 2017, 15:12 | Теннис | Р-Спорт

Тарпищев: Матч с Бельгией в Fed Cup планируется в Москве, но к предложениям готовы

Проведение матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису между сборными России и Бельгии изначально запланировано в Москве, но Федерация тенниса России (ФТР) готова рассмотреть предложения из регионов, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Россиянки примут бельгиек дома 22—23 апреля. Победитель матча получит право выступить в Мировой группе Кубка Федерации в сезоне-2018.

«Отлично, что играем в России. Вообще у нас изначально стоит местом проведения Москва, так как Кубок Дэвиса и Кубок Федерации — турниры особо значимые. С регионами я не разговаривал. Если будут предложения от них, рассмотрим», — сказал Тарпищев по телефону.
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