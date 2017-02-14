Казахстанки узнали соперниц по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации
Прошла жеребьевка
плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.
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Сборная Казахстана сыграет на данной стадии с командой Канады. Игры пройдут пройдут
В других матчах встретятся Китайский Тайбэй — Италия, Румыния — Великобритания и Сербия — Австралия.
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