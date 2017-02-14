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14 февраля 2017, 15:07 | Теннис | Sports.kz

Казахстанки узнали соперниц по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

Прошла жеребьевка плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.

Прошла жеребьевка <nobr>плей-офф</nobr> второй Мировой группы Кубка Федерации сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сборная Казахстана сыграет на данной стадии с командой Канады. Игры пройдут пройдут 22—23 апреля в Канаде.

В других матчах встретятся Китайский Тайбэй — Италия, Румыния — Великобритания и Сербия — Австралия.

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Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на 5-е место в рейтинге Кубка Федерации

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси поднялись на 5-е место в командном рейтинге Кубка Федерации после победы над командой Нидерландов в четвертьфинале Мировой группы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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