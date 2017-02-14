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14 февраля 2017, 14:47 | Теннис | ТАСС

Российские теннисистки сыграют с бельгийками в плей-офф мировой группы Кубка Федерации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису сыграет с командой Бельгии в плей-офф мировой группы Кубка Федерации.

Матч пройдет в России <nobr>22—23 апреля</nobr>. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Жеребьевка состоялась во вторник. Матч пройдет в России 22—23 апреля.

В других встречах команда Германии примет дома сборную Украину, команда Франции — сборную Испании, команда Словакии — сборную Нидерландов.
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