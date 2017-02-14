Российские теннисистки сыграют с бельгийками в плей-офф мировой группы Кубка Федерации
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису сыграет с командой Бельгии в
плей-офф мировой группы Кубка Федерации.
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Жеребьевка состоялась во вторник. Матч пройдет в России
В других встречах команда Германии примет дома сборную Украину, команда Франции — сборную Испании, команда Словакии — сборную Нидерландов.
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