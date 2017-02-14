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14 февраля 2017, 14:00 | Теннис | Sports.kz

Путинцева сыграет на турнире в Малайзии

Организаторы турнира WTA BMW Malaysian Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта в Куала-Лумпуре.

Организаторы турнира WTA BMW Malaysian <span class=error>Open</span> опубликовали заявочный лист соревнований которые пройдут с 27 февраля по 5 марта в <nobr>Куала-Лумпуре.</nobr> Увеличить
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В частности, в список участниц вошли: украинка Элина Свитолина, испанка Карла Суарес Наварро, француженка Каролин Гарсия, итальянка Карин Кнапп, Юлия Путинцева из Казахстана.

Напомним, что действующей чемпионкой турнира в столице Малайзии является украинская теннисистка Элина Свитолина.

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