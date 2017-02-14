Путинцева сыграет на турнире в Малайзии
Организаторы турнира WTA BMW Malaysian Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта в
Куала-Лумпуре.
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В частности, в список участниц вошли: украинка Элина Свитолина, испанка Карла Суарес Наварро, француженка Каролин Гарсия, итальянка Карин Кнапп, Юлия Путинцева из Казахстана.
Напомним, что действующей чемпионкой турнира в столице Малайзии является украинская теннисистка Элина Свитолина.
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