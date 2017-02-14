27-летняя Весна Долонц объявила о завершении карьеры

Уроженка Москвы, ранее выступавшая под фамилией Манасиева, выиграла восемь турниров ITF (три — в одиночном разряде). В мае 2012 года Весна получила сербское гражданство и стала выступать за Сербию. В июле 2013 года она поднялась на 84-ю строчку в рейтинге WTA.



«Дорогие друзья, я хочу объявить о завершении карьеры в связи с травмой стопы. После долгой борьбы с мононуклеозом казалось, я снова могу играть. Медленно, шаг за шагом я возвращалась в тур. Но на меня посыпались травмы. Пришло время принимать решение.



Я проделала сложный путь от маленького ребёнка, у которого ракетка была больше, чем он сам, до игрока топ-100, который имел много ярких побед над игроками топ-10 и топ-20.

Теперь начинается новая глава в моей жизни. Появились новые цели и задачи. Я всей душой люблю теннис, и теперь моё призвание — тренировать и помогать молодым игрокам достигать их мечты", — написала Долонц.