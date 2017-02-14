Светлана Кузнецова: Могу дать бой любой своей сопернице

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«Я рада, что нахожусь в Топ-10. Когда ты входишь в десятку лучших игроков, то к тебе и соответствующее отношение со стороны. Рейтинг всегда отображает истинную силу теннисистов, поэтому никакие махинации провернуть нельзя.

Многие ждут от меня хорошей игры и больших побед. Для любого спортсмена это — дополнительное напряжение, но я чувствую себя хорошо и готова бороться за новые трофеи. Главное, быть полностью здоровой.

Я полна сил, поэтому, думаю, что могу дать бой любой сопернице. Хочу подняться в рейтинге ещё выше, посему мне нужно обыгрывать сильнейших теннисисток мира. Однако для этого нужна и стабильность, которой мне так не хватает в последнее время. Надеюсь, что в новом сезон мне всё же удастся выступать более стабильно, радуя себя и своих болельщиков, — цитирует Кузнецову издание Gulf News.