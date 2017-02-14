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https://sport.mail.ru/news/tennis/28765510/
14 февраля 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Memphis Open. Адриан Маннарино потерпел поражение от Дональда Янга

28-летний француз Адриан Маннарино, занимающий 56-ю позицию в мировой табели о рангах, покидает соревнования АТР в Мемфисе, проиграв в стартовом поединке 81-му номеру мирового рейтинга, 27-летнему хозяину кортов, Дональду Янгу, — 6/3, 5/7, 6/7 (4).

28-летний француз Адриан <span class=error>Маннарино</span> занимающий 56-ю позицию в мировой табели о рангах покидает соревнования <span class=error>АТР</span> в Мемфисе проиграв в стартовом поединке 81-му номеру мирового рейтинга 27-летнему хозяину кортов <span class=error>Дональду</span> <span class=error>Янгу</span> — 6/3 5/7 6/7 (4). Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 43 минуты. За это время оба спортсмена сделали по шесть эйсов и пять брейков. При этом Адриан допустил две двойные ошибки, а Дональд — пять. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был равным — 1:1.

Во втором туре домашнего турнира Memphis Open Дональд Янг померится силами со своим соотечественником Рейлли Опелкой, который взял верх над Джаредом Дональдсоном.
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Роттердам. Денис Истомин стал участником второго раунда соревнований

30-летний представитель Казахстана Денис Истомин, занимающий 76-е место в рейтинге АТР, вышел во второй круг турнира ABN AMRO World Tennis Tournament, одолев в стартовом поединке 105-ю ракетку мира, 27-летнего Альяжа Бедене из Великобритании, — 6/3, 7/6 (3).
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14 февраля

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