Memphis Open. Адриан Маннарино потерпел поражение от Дональда Янга
28-летний француз Адриан Маннарино, занимающий 56-ю позицию в мировой табели о рангах, покидает соревнования АТР в Мемфисе, проиграв в стартовом поединке 81-му номеру мирового рейтинга, 27-летнему хозяину кортов, Дональду Янгу, — 6/3, 5/7, 6/7 (4).
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Встреча длилась 2 часа 43 минуты. За это время оба спортсмена сделали по шесть эйсов и пять брейков. При этом Адриан допустил две двойные ошибки, а Дональд — пять. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был равным — 1:1.
Во втором туре домашнего турнира Memphis Open Дональд Янг померится силами со своим соотечественником Рейлли Опелкой, который взял верх над Джаредом Дональдсоном.
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