Memphis Open. Адриан Маннарино потерпел поражение от Дональда Янга

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 43 минуты. За это время оба спортсмена сделали по шесть эйсов и пять брейков. При этом Адриан допустил две двойные ошибки, а Дональд — пять. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был равным — 1:1.

Во втором туре домашнего турнира Memphis Open Дональд Янг померится силами со своим соотечественником Рейлли Опелкой, который взял верх над Джаредом Дональдсоном.