Роттердам. Денис Истомин стал участником второго раунда соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Денис дважды подавал навылет и реализовал три брейк-пойнта, тогда как Альяж сделал шесть эйсов, два брейка и одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу уроженца Оренбурга.

В следующей стадии соревнований в Роттердаме Денис Истомин скрестит ракетки или с немцем Мишей Зверевым, или с болгарином Григором Димитровым.