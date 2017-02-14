Роттердам. Денис Истомин стал участником второго раунда соревнований
30-летний представитель Казахстана Денис Истомин, занимающий 76-е место в рейтинге АТР, вышел во второй круг турнира ABN AMRO World Tennis Tournament, одолев в стартовом поединке 105-ю ракетку мира, 27-летнего Альяжа Бедене из Великобритании, — 6/3, 7/6 (3).
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За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Денис дважды подавал навылет и реализовал три
В следующей стадии соревнований в Роттердаме Денис Истомин скрестит ракетки или с немцем Мишей Зверевым, или с болгарином Григором Димитровым.
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