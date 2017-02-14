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https://sport.mail.ru/news/tennis/28765337/
14 февраля 2017, 9:47 | Теннис | GoTennis.ru

Роттердам. Денис Истомин стал участником второго раунда соревнований

30-летний представитель Казахстана Денис Истомин, занимающий 76-е место в рейтинге АТР, вышел во второй круг турнира ABN AMRO World Tennis Tournament, одолев в стартовом поединке 105-ю ракетку мира, 27-летнего Альяжа Бедене из Великобритании, — 6/3, 7/6 (3).

30-летний представитель Казахстана Денис <span class=error>Истомин</span> занимающий 76-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> вышел во второй круг турнира ABN <span class=error>AMRO</span> World Tennis Tournament одолев в стартовом поединке 105-ю ракетку мира 27-летнего <span class=error>Альяжа</span> <span class=error>Бедене</span> из Великобритании — 6/3 7/6 (3). Увеличить
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За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Денис дважды подавал навылет и реализовал три брейк-пойнта, тогда как Альяж сделал шесть эйсов, два брейка и одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу уроженца Оренбурга.

В следующей стадии соревнований в Роттердаме Денис Истомин скрестит ракетки или с немцем Мишей Зверевым, или с болгарином Григором Димитровым.
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28-летний француз Адриан Маннарино, занимающий 56-ю позицию в мировой табели о рангах, покидает соревнования АТР в Мемфисе, проиграв в стартовом поединке 81-му номеру мирового рейтинга, 27-летнему хозяину кортов, Дональду Янгу, — 6/3, 5/7, 6/7 (4).
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14 февраля

Memphis Open. Адриан Маннарино потерпел поражение от Дональда Янга

Роттердам. Денис Истомин стал участником второго раунда соревнований

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