Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28763029/
14 февраля 2017, 1:07 | Теннис | GoTennis.ru

Фотоснимок с Гаэлем Монфисом вошёл в Топ-3 лучших кадров на спортивную тематику по версии World Press Photo

Независимая организация World Press Photo, занимающаяся проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области фотожурналистики, удостоила второго места среди конкурсных работ в категории «Спорт» фотографа Кэмерона Спенсера.

Независимая организация World Press Photo занимающаяся проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области <span class=stop>фото</span>журналистики удостоила второго места среди конкурсных работ в категории Спорт <span class=stop>фото</span>графа <span class=error>Кэмерона</span> <span class=error>Спенсера</span>. <span class=stop>Фото</span>журналисту из Австралии удалось сделать снимок на котором французский теннисист <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> во время Australian <span class=error>Open</span>-2016 пытается достать мяч после удара россиянина Андрея <span class=error>Кузнецова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фотожурналисту из Австралии удалось сделать интересный снимок, на котором французский теннисист Гаэль Монфис во время одного из матчей Australian Open-2016 пытается достать мяч после удара россиянина Андрея Кузнецова.

Отметим, что первое место в этой категории занял фотокадр с жокеем Ниной Кэрберри, падающей с лошади во время Больших национальных скачек в Великобритании, а третья строчка пьедестала досталась немецкому фотографу Каю Оливеру за снимок ямайского спринтера Усейна Болта во время полуфинального забега на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Фотоснимок с Гаэлем Монфисом вошёл в Топ-3 лучших кадров на спортивную тематику по версии World Press Photo

Гильермо-Гарсия Лопес завершил выступление на турнире в Мемфисе

Доха. Саманта Стосур вышла во второй круг соревнований