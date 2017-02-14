Фотоснимок с Гаэлем Монфисом вошёл в Топ-3 лучших кадров на спортивную тематику по версии World Press Photo

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Фотожурналисту из Австралии удалось сделать интересный снимок, на котором французский теннисист Гаэль Монфис во время одного из матчей Australian Open-2016 пытается достать мяч после удара россиянина Андрея Кузнецова.