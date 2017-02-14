Фотоснимок с Гаэлем Монфисом вошёл в Топ-3 лучших кадров на спортивную тематику по версии World Press Photo
Независимая организация World Press Photo, занимающаяся проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области фотожурналистики, удостоила второго места среди конкурсных работ в категории «Спорт» фотографа Кэмерона Спенсера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фотожурналисту из Австралии удалось сделать интересный снимок, на котором французский теннисист Гаэль Монфис во время одного из матчей Australian Open-2016 пытается достать мяч после удара россиянина Андрея Кузнецова.
Отметим, что первое место в этой категории занял фотокадр с жокеем Ниной Кэрберри, падающей с лошади во время Больших национальных скачек в Великобритании, а третья строчка пьедестала досталась немецкому фотографу Каю Оливеру за снимок ямайского спринтера Усейна Болта во время полуфинального забега на Олимпиаде в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter