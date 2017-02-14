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https://sport.mail.ru/news/tennis/28762790/
14 февраля 2017, 0:18 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых с победы стартовал на турнире в Роттердаме

13-я ракетка мира, 31-летний чех Томаш Бердых, успешно стартовал на соревнованиях ABN AMRO World Tennis Tournament, одолев в своём стартовом поединке 26-летнего румына Мариуша Копила, занимающего 130-е место в рейтинге АТР, — 7/6 (3), 6/4.

За 1 час 35 минут, проведённые на корте, оба теннисиста сделали по 11 эйсов, при этом Томаш реализовал один брейк-пойнт и три раза ошибся при подаче, а Мариуш не сделал ни одного брейка и ни разу не ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал 3:0 в пользу представителя Чехии.

Во втором круге турнира в Роттердаме Томаш Бердых сразится или с сербом Виктором Троицки, или с французом Ришаром Гаске.
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