Томаш Бердых с победы стартовал на турнире в Роттердаме
13-я ракетка мира, 31-летний чех Томаш Бердых, успешно стартовал на соревнованиях ABN AMRO World Tennis Tournament, одолев в своём стартовом поединке 26-летнего румына Мариуша Копила, занимающего 130-е место в рейтинге АТР, — 7/6 (3), 6/4.
За 1 час 35 минут, проведённые на корте, оба теннисиста сделали по 11 эйсов, при этом Томаш реализовал один
Во втором круге турнира в Роттердаме Томаш Бердых сразится или с сербом Виктором Троицки, или с французом Ришаром Гаске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter