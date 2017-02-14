Томаш Бердых с победы стартовал на турнире в Роттердаме

За 1 час 35 минут, проведённые на корте, оба теннисиста сделали по 11 эйсов, при этом Томаш реализовал один брейк-пойнт и три раза ошибся при подаче, а Мариуш не сделал ни одного брейка и ни разу не ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал 3:0 в пользу представителя Чехии.

Во втором круге турнира в Роттердаме Томаш Бердых сразится или с сербом Виктором Троицки, или с французом Ришаром Гаске.