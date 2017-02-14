«Никакого заговора нет». Закрываем тему скандала в матче Россия — Тайвань
Неожиданно тяжелая победа женской сборной России над командой Китайского Тайбэя в первом круге Мировой группы-2 Кубка Федерации вызвала в теннисном мире большой резонанс. Только ничейный счет после первого дня, слова капитана сборной Анастасии Мыскиной о заговоре судей — свидетельство того, что
что-то пошло не так. Разбираемся, что произошло, и как сделать, чтобы этого не повторилось.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«У меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня». Эти слова капитан российской команды Анастасия Мыскина произнесла на
К счастью, позора удалось избежать. Во второй день матча Макарова не без проблем, но принесла сборной второе очко, а победное, третье, добыла Наталья Вихлянцева. Российская команда, в которой три девушки из четырех были дебютантками,
ВЛАДИМИР КАМЕЛЬЗОН: КАПИТАН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ХАРАКТЕР
— Никакого заговора нет, — говорит Владимир Камельзон. — Это же странно — рассуждать о заговоре, когда матч проходит в Москве, и все линейные судьи сидят наши! Мой разум это не берет. Да любой лайнсмен знает, что если он начнет специально судить не так, его сразу же дисквалифицируют. Был случай, когда в Донецке на Кубке Дэвиса еще в советское время во время матча Александра Метревели итальянский арбитр просто взял и выкинул нашего линейного судью за шиворот, когда тот попытался подсуживать. На мой взгляд, Мыскина просто не справилась с эмоциями. Капитан не ожидала, что матч сложится так тяжело. Решила, что этот Китайский Тайбэй обыграет, укомплектовав сборную детьми. При том, что отказались играть Дарья Касаткина, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова….
Что же это за сборная такая и что в ней за взаимоотношения? Я этого не понимаю. Всю жизнь был тренером команд разного уровня. Главным моим принципом всегда было одно — собрать сильнейший состав и выиграть матч. А здесь в сборную приехали три дебютантки и одна Екатерина Макарова, которой, слава богу, хватило сил и рейтинга принести два очка — хотя она и в первый день
Теперь нам предстоит играть стыковой матч. Среди возможных соперников — Украина, Испания, Словакия, Бельгия. У каждой сборной есть минимум по одному сильному игроку. Нам поможет только грамотная комплектация команды и подготовка. Готовиться надо специально. Если мы опять выставим молодежь и будем рассказывать сказки о работе на перспективу, то, конечно, не выиграем. У нас на самом деле крутая команда. Веснина здорово играет, мы в Питере это видели, Павлюченкова в силу двадцатки играет, Касаткина немножко сейчас сдала, но к матчу и она снова подберется. Вихлянцеву спокойно можно ставить в команду, ту же Макарову — и с любой сборной мы сможем играть. Замечу, играть — и не факт, что выигрывать. С необстрелянными игроками же мы ничего не выиграем точно.
Чтобы собрать боеспособную сборную, нам надо уметь договариваться с людьми — это раз, но и позицию более жесткую надо держать — это два. Мыскина мягко ведет себя с игроками. А капитан — он же тренер, он
АННА ЧАКВЕТАДЗЕ: НА СТЫКОВОЙ МАТЧ НАДО ЗАЗЫВАТЬ ЛИДЕРОВ
— Я очень удивилась, услышав об этих заявлениях Насти, — призналась Анна Чакветадзе. — Тут ситуация неоднозначная. Сложно судить, насколько разговоры о предвзятости судей соответствуют действительности. Но мне кажется, что капитан национальной сборной точно не должен искать причины поражений в этой области. Не исключаю, что такое может быть, хотя удивительно услышать, что
Но даже если так, выносить все это на обсуждение публики не совсем корректно. Такие вопросы лучше решать лично. За кулисами. Я понимаю, что Насте тяжело. Она была великолепным игроком, но роль капитана сборной — совсем другое. Без неудач не обойтись, и иногда причины этих неудач кроются, в том числе, в твоих решениях. Были ли ошибки судей в матче Блинковой против
Поражение от Тайваня, если бы случилось, стало бы несмываемым позором. Но уровень соперников позволил нам одержать победу даже вторым составом. Понятно, дальше так нельзя. В матче за возвращение в Мировую группу надо комплектовать команду
И тут опять все ложится на плечи Мыскиной. Она — и капитан, и тренер, и менеджер. Ей договариваться и
Патриотизм — это, конечно, хорошо. Когда ты молод, на заре карьеры, то очень хочешь в сборную. Рвешь на себе рубашку от желания сыграть! Но вскоре понимаешь, что всю свою карьеру ты опираешься на помощь родителей и спонсоров. А в федерации о тебе вспоминают в основном накануне матчей сборных. Или перед Олимпиадой. Зато, чтобы сыграть в команде, приходится жертвовать многим. Графиком, подготовкой, здоровьем. Спортсмены — обычные люди. Они хотят работать и зарабатывать. Им важно понимать, что в их услугах заинтересованы не только пару раз в году.
В общем, у Мыскиной будет сложная задача. И далеко не все зависит от нее.
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